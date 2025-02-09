Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом машина пробила колесо, слетела в кювет и застряла в снегу

Под Ростовом две машины слетели в кювет и не смогли самостоятельно выбраться из снежного заноса.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова в субботу, 8 февраля, две машины слетели в один кювет и попали в снежную ловушку. Чтобы выбраться, водителям пришлось звать на помощь спасателей. О случившемся сообщили в УГОЧС Ротова-на-Дону.

Сначала «ВАЗ 2107» пробил колесо и не справился с управлением. В итоге машина вылетела в кювет. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, помогли заменить колесо, а еще обогрели водителя и напоили его чаем.

Пока специалисты помогали водителю отечественного авто, другой «ВАЗ 2110» тоже не справился с управлением на этом участке и съехал в тот же кювет. Спасатели эвакуировали водителя застрявшей машины. И с помощью буксировочного троса вытащили его авто из снега.