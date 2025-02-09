Под Ростовом машина пробила колесо, слетела в кювет и застряла в снегу

На Северном обходе Ростова в субботу, 8 февраля, две машины слетели в один кювет и попали в снежную ловушку. Чтобы выбраться, водителям пришлось звать на помощь спасателей. О случившемся сообщили в УГОЧС Ротова-на-Дону.
Сначала «ВАЗ 2107» пробил колесо и не справился с управлением. В итоге машина вылетела в кювет. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, помогли заменить колесо, а еще обогрели водителя и напоили его чаем.
Пока специалисты помогали водителю отечественного авто, другой «ВАЗ 2110» тоже не справился с управлением на этом участке и съехал в тот же кювет. Спасатели эвакуировали водителя застрявшей машины. И с помощью буксировочного троса вытащили его авто из снега.