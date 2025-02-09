Под Ростовом машина пробила колесо, слетела в кювет и застряла в снегу

Пока специалисты помогали водителю отечественного авто, другой «ВАЗ 2110» тоже не справился с управлением на этом участке и съехал в тот же кювет. Спасатели эвакуировали водителя застрявшей машины. И с помощью буксировочного троса вытащили его авто из снега.