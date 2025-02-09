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Со дна реки Ангары в Иркутской области подняли судно, которое затонуло 30 лет назад

Судебные приставы добились подъема затонувшего судна, наносившее вред экологии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация речных бассейнов по решению суда подняла затонувшее судно, которое лежало на дне реки Ангары 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба главного межрегионального специализированного управления Федеральной службы судебных приставов.

— Должностные лица ведомства несколько раз привлекли руководство организации-должника к административной ответственности: общая сумма штрафов составила более 500 тыс. рублей. Кроме того, сотрудник службы взыскал исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. А в отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение решения суда», — говорится в сообщении.

Груда металла, пролежавшая на дне 30 лет, наносила вред водной среде. Сейчас судно поднято с реки и утилизируется.