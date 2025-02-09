Со дна реки Ангары в Иркутской области подняли судно, которое затонуло 30 лет назад

— Должностные лица ведомства несколько раз привлекли руководство организации-должника к административной ответственности: общая сумма штрафов составила более 500 тыс. рублей. Кроме того, сотрудник службы взыскал исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. А в отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение решения суда», — говорится в сообщении.