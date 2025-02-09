Администрация Калининграда извинилась перед пользователями карт «Волна Балтики»

«Приносим всем пользователям, столкнувшимся с проблемами, наши извинения за доставленные неудобства!» — говорится в специальном пресс-релизе. Там же сообщается, что проблема коснулась около 5 тысяч человек, сервисная служба работала в усиленном режиме и в итоге было переоформлено около 7 тысяч карт. «Были те, кто решил перестраховаться», — пояснили в горадминистрации.