Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Калининграда извинилась перед пользователями карт «Волна Балтики»

Чиновники пообещали осуществлять продление проездных в ускоренном режиме.

После коллапса с одновременным окончанием срока действия льготных транспортных карт, приведшего к появлению огромных очередей у офиса Центра организации движения и пассажирских перевозок мэрии, власти сочли необходимым извиниться перед горожанами.

«Приносим всем пользователям, столкнувшимся с проблемами, наши извинения за доставленные неудобства!» — говорится в специальном пресс-релизе. Там же сообщается, что проблема коснулась около 5 тысяч человек, сервисная служба работала в усиленном режиме и в итоге было переоформлено около 7 тысяч карт. «Были те, кто решил перестраховаться», — пояснили в горадминистрации.

С 10 февраля сервисная служба вновь будет работать в обычном режиме: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Обещано, что продление карт «Волна Балтики» будет осуществляться в ускоренном порядке.