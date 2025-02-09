Администрация Калининграда извинилась перед пользователями карт «Волна Балтики»

После коллапса с одновременным окончанием срока действия льготных транспортных карт, приведшего к появлению огромных очередей у офиса Центра организации движения и пассажирских перевозок мэрии, власти сочли необходимым извиниться перед горожанами.
«Приносим всем пользователям, столкнувшимся с проблемами, наши извинения за доставленные неудобства!» — говорится в специальном пресс-релизе. Там же сообщается, что проблема коснулась около 5 тысяч человек, сервисная служба работала в усиленном режиме и в итоге было переоформлено около 7 тысяч карт. «Были те, кто решил перестраховаться», — пояснили в горадминистрации.
С 10 февраля сервисная служба вновь будет работать в обычном режиме: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Обещано, что продление карт «Волна Балтики» будет осуществляться в ускоренном порядке.