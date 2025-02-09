Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 10 февраля 20245 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— С. Юлаева, 17-Г — с 12.00 до 20.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 314; Шагольская, 1 кв., 1 (подъезд 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Пионерская, 4, 6; Комсомольский пр., 37 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Барбюса, 71-А — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 47, 86; 50-летия ВЛКСМ, 13-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Суворова, 6, 7, 9; Чехова, 2, 5, 7, 8, 9 — с 09.30 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 12; Днепропетровская, 2 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Кузнецова, 2, 2-А — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Плановый (ЧТЗ), ч/с: Новозаводская, 47−62; Инженерная, 51−60; Волочаевская, 36−47; Завалишина, 41−43; Мечникова, 15−31; Комарова, 40−64 — с 08.00 до 17.00;
— пер. Лермонтова, 4; Бажова, 48, 48-А; 3-я Арзамасская, 21, 23 — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 10 февраля, будут отключены светофоры на пересечении:
— улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова — с 10.00 до 14.00;
— Комсомольского проспекта и улицы Пионерская — с 08.00 до 18.00.
Будьте внимательны и осторожны!