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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 февраля 2025 года

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.

Источник: Reuters

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 10 февраля 20245 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— С. Юлаева, 17-Г — с 12.00 до 20.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— пр. Победы, 314; Шагольская, 1 кв., 1 (подъезд 4) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Пионерская, 4, 6; Комсомольский пр., 37 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Барбюса, 71-А — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Сталеваров, 47, 86; 50-летия ВЛКСМ, 13-А — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Суворова, 6, 7, 9; Чехова, 2, 5, 7, 8, 9 — с 09.30 до 19.00.

Отключение газоснабжения:

— Челябинская, 12; Днепропетровская, 2 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Кузнецова, 2, 2-А — с 08.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— пос. Плановый (ЧТЗ), ч/с: Новозаводская, 47−62; Инженерная, 51−60; Волочаевская, 36−47; Завалишина, 41−43; Мечникова, 15−31; Комарова, 40−64 — с 08.00 до 17.00;

— пер. Лермонтова, 4; Бажова, 48, 48-А; 3-я Арзамасская, 21, 23 — с 08:30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 10 февраля, будут отключены светофоры на пересечении:

— улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова — с 10.00 до 14.00;

— Комсомольского проспекта и улицы Пионерская — с 08.00 до 18.00.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ