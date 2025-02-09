Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова осенью 2023 года для развития ИИ-систем, достиг полной загрузки задачами, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, выступая с актовой лекцией перед участниками Дня открытых дверей университета.
«Суперкомпьютер сегодня загружен задачами полностью», — отметил Садовничий, добавив, что «практически на каждом факультете ведутся работы, которые можно отнести к проблемам искусственного интеллекта», исследования в этой области ведутся и в рамках научно-образовательной школы «Мозг, когнитивные системы и ИИ».
Глава МГУ назвал сферу ИИ «бездонной и бесконечной» и напомнил, что каждый студент университета независимо от направления обучения обязан прослушать межфакультетский курс по теме искусственного интеллекта.
1 сентября 2023 года в МГУ состоялся запуск суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопсов ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи, позже ряд исследовательских групп начал использовать ее в своих работах.