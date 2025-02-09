Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки

1 сентября 2023 года в МГУ состоялся запуск суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопсов ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи, позже ряд исследовательских групп начал использовать ее в своих работах.