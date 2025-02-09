Две девушки устроили драку у торгового центра в Ангарске

В Ангарске две девушки устроили драку возле торгового центра. Сотрудникам полиции удалось установить их личности. Выяснилось, обе являются студентками среднеспециального учебного заведения города нефтехимиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.