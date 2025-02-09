Две девушки устроили драку у торгового центра в Ангарске

В Ангарске две девушки устроили драку возле торгового центра. Сотрудникам полиции удалось установить их личности. Выяснилось, обе являются студентками среднеспециального учебного заведения города нефтехимиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
— Полицейским они пояснили, что ссора произошла из-за недопонимания. Претензий друг к другу они не имеют, — говорится в сообщении.
С девушками работают инспекторы по делам несовершеннолетних и социальные педагоги. Установление обстоятельств инцидента контролирует также прокуратура Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие сутки в регионе сгорели четыре автомобиля. Огонь повредил несколько легковых и грузовых машин.