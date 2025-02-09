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Флягу времен Красной Армии нашел житель Мангистау

Любитель древностей из Актау Владимир Ярцев на своей странице в социальных сетях поделился удивительной находкой, рассказывает Tengri Life.

Источник: Кадр из видео

Палеонтолог-любитель опубликовал фотографию фляги, которая, по его мнению, могла принадлежать солдату Красной армии или бойцу русской имперской армии. По словам Владимира Ярцева, подобные фляги использовались военными в 1917 году.

«Фляга лежала под кустом, наполовину в песке. Я иногда езжу с металлоискателем. Нахожу монеты, пуговицы, наконечники стрел и другую мелочь. Это мое, так сказать, хобби. На вопрос, откуда эта фляга здесь, могу предположить, что когда-то, согласно истории, в Мангистау укрывались казачьи отряды от Красной армии. Думаю, что осталось с тех времен», — рассказал мужчина порталу Lada.kz.

Это не первая находка Владимира Ярцева, которая представляет культурную или историческую ценность.