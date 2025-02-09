Флягу времен Красной Армии нашел житель Мангистау

«Фляга лежала под кустом, наполовину в песке. Я иногда езжу с металлоискателем. Нахожу монеты, пуговицы, наконечники стрел и другую мелочь. Это мое, так сказать, хобби. На вопрос, откуда эта фляга здесь, могу предположить, что когда-то, согласно истории, в Мангистау укрывались казачьи отряды от Красной армии. Думаю, что осталось с тех времен», — рассказал мужчина порталу Lada.kz.