Глава Башкирии опубликовал ответ на свою загадку

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 9 февраля, на своей странице в социальных сетях опубликовал ответ на свою загадку.
Раньше он опубликовывал видео, в котором спрашивал, почему в степи, где он стоит, есть снег, но местами видна трава.
В своем ответе он сообщил, что ответ на его загадку — башкирские лошади на тебеневке.
— Только посмотрите, какая красота, — прокомментировал глава.
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