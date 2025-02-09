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Глава Башкирии опубликовал ответ на свою загадку

Ответом на загадку Радия Хабирова стали башкирские лошади.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 9 февраля, на своей странице в социальных сетях опубликовал ответ на свою загадку.

Раньше он опубликовывал видео, в котором спрашивал, почему в степи, где он стоит, есть снег, но местами видна трава.

В своем ответе он сообщил, что ответ на его загадку — башкирские лошади на тебеневке.

— Только посмотрите, какая красота, — прокомментировал глава.

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