В Ташкенте и Москве почтили память Алишера Навои

В Ташкенте на Аллее литераторов прошло литературно-просветительское мероприятие памяти Навои. В нем приняли участие сотрудники центрального аппарата министерства иностранных дел Узбекистана и представители аккредитованного в Ташкенте дипломатического корпуса, которые возложили цветы к памятнику основоположника узбекского литературного языка.