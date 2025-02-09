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В Ташкенте и Москве почтили память Алишера Навои

В столицах Узбекистана и России отметили 584-ую годовщину со дня рождения великого поэта, мыслителя, основоположника узбекского литературного языка.

Источник: ИА "Дунё"

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ташкенте и Москве состоялись церемонии возложения цветов к памятникам Алишера Навои в связи с 584-й годовщиной со дня рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля, сообщает ИА «Дунё».

На Серпуховской площади в столице России, где установлен памятник Навои, собрались сотрудники посольства Узбекистана, студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) изучающие узбекский язык, а также почитатели творчества выдающегося поэта и просветителя.

Директор Центра узбекского языка и культуры МГЛУ, преподаватель узбекского языка Бегам Караева рассказала студентам об истории памятника Алишеру Навои, заслугах великого поэта и мыслителя.

В Ташкенте на Аллее литераторов прошло литературно-просветительское мероприятие памяти Навои. В нем приняли участие сотрудники центрального аппарата министерства иностранных дел Узбекистана и представители аккредитованного в Ташкенте дипломатического корпуса, которые возложили цветы к памятнику основоположника узбекского литературного языка.

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