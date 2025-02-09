ТАСС: на полицейского в Дербенте напал сын экс-главы Табасаранского района

В Дербенте в ночь на 9 февраля трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Его повалили на землю и начали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и выстрелил в полицейского не менее восьми раз. После этого все трое скрылись с места на черном Cadillac.