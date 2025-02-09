Дженнифер Энистон, Том Круз и другие звезды, работавшие курьерами

В юности Аль Пачино не отличался прилежным поведением и стремлением к учебе. В 17 лет он был отчислен из школы за неуспеваемость, из-за чего поссорился с матерью и ушел из дома. Но у будущей звезды «Крестного отца» была мечта — поступить в нью-йоркскую Школу исполнительских искусств и стать актером. Чтобы оплатить свое образование, он трудился на разных работах — был уборщиком, официантом, почтальоном и посыльным. В одном из интервью Аль Пачино поделился воспоминаниями о том периоде своей жизни: «Я устроился доставщиком газеты “Шоу-бизнес”. И в дождь, и в снег я доставлял ее в газетные киоски. Я получал за это 12 долларов — десятку и две банкноты по одному доллару. Но я всегда разменивал десятку, чтобы у меня было 12 банкнот — это было похоже на пачку денег».