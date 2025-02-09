Житель Шымкента отказался от почки ради сына

«Слава Богу, со мной всё в порядке. Огромное спасибо врачам Первой больницы. Если Бог даст, с моим сыном тоже всё будет хорошо. Конечно, переживал, но теперь мы в порядке. Сын говорит, что чувствует себя лучше, и я этому очень рад. У меня четверо детей, дома я занимаюсь сельским хозяйством», — рассказал донор Нурлыбай Мусабеков.