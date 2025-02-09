В Минске энергетики восстановили подачу тепла после прорыва на улице Притыцкого

В Минске восстановили подачу теплоснабжения после повреждения трубопровода, сообщили в «Минскэнерго».
Ранее «Комсомолка» писала, что прорыв случился 8 февраля на трубопроводе квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивная» во Фрунзенском районе города Минска. В устранении аварии участвовали спасатели, сотрудники МЧС откачивали горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске.
В воскресенье, 9 февраля, в «Минскэнерго» сказали, что авария устранена и теплоснабжение полностью восстановлено.
В итоге повреждение трубопровода в районе улицы Притыцкого привело к отключению от теплоснабжения у одиннадцати потребителей в жилом фонде, и в двух административных зданиях.
В «Минскэнерго» уточнили, что сварочные работы на поврежденном участке теплопровода закончили в 02.50 ночи. А к 03.30 часам участок включили в работу и теплоснабжение потребителей полностью восстановили.
В течение воскресного дня на участке проводились работы по восстановлению теплоизоляции, перекрытий теплового канала плитами, заделки стыков гидроизоляции и обратной засыпки участка грунтом.
— В кратчайшие сроки будет восстановлено благоустройство территории, — добавили в «Минскэнерго».
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