РАН: Землю ждут магнитные бури из-за огромной корональной дыры на Солнце

Дальнейшее развитие событий пока плохо прогнозируемо, указали в лаборатории. «Можно заметить лишь, что находиться в зоне действия дыры Земля будет всю будущую неделю и все это время скорость ветра будет держаться на уровне 600 км/с и выше. До каких значений индекса Kp это раскачает магнитное поле планеты и раскачает ли вообще, уверенно сказать трудно», — уточнили там, добавив, что «базовый сценарий пока является относительно благоприятным».