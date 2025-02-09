РАН: Землю ждут магнитные бури из-за огромной корональной дыры на Солнце

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Магнитные бури ожидаются на Земле из-за крупнейшей за последние несколько лет корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце, будоражившая внимание людей и прессы в середине прошедшего месяца, возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца. Текущий прогноз также нельзя назвать избыточно агрессивным. Пока в нем сохраняются в основном зеленые цвета, хотя первые красные столбики слабых магнитных бурь ожидаются уже в ближайший понедельник», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Уточняется, что скорость плазмы в окрестностях планеты может повыситься до 600−700 км/с.
В лаборатории также добавили, что ожидания крупных магнитных бурь при прошлом прохождении дыры по диску Солнца в основном не оправдались. «Январь в целом выдался довольно спокойным геомагнитным месяцем. Последняя буря была зарегистрирована еще 4 января, и с тех пор планета испытывала лишь умеренные возмущения. Последних, правда, было довольно много», — отмечается в сообщении.
Дальнейшее развитие событий пока плохо прогнозируемо, указали в лаборатории. «Можно заметить лишь, что находиться в зоне действия дыры Земля будет всю будущую неделю и все это время скорость ветра будет держаться на уровне 600 км/с и выше. До каких значений индекса Kp это раскачает магнитное поле планеты и раскачает ли вообще, уверенно сказать трудно», — уточнили там, добавив, что «базовый сценарий пока является относительно благоприятным».