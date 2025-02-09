Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост был перекрыт почти 40 минут

Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто почти 40 минут 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 9 февраля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 17.09. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 17.46 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.