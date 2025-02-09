Крымский мост был перекрыт почти 40 минут

В воскресенье, 9 февраля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 17.09. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 17.46 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.