Крымский мост был перекрыт почти 40 минут

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 17.09. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 17.46 стало известно, что ограничения сняли.