Четверо жителей Башкирии получили звания и награды Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и наград трем жителям Башкирии. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, медсестра Республиканской клинической инфекционной больницы Эльвира Тулькубаева получила медаль Луки Крымского.
Такой же награды был удостоен врач Республиканского кардиоцентра Юлия Рахматуллин и завотделением Тимур Тимербулатов.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.
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