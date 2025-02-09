Какой будет погода в Казахстане 10 февраля

Жетысуйская область. Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 9 мороза, в центре, горных районах области сильный мороз 22−27 градусов, днем 3−8 мороза, на юге области 2 тепла, на востоке, в горных районах области 13 мороза.