Какой будет погода в Казахстане 10 февраля

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Управление краткосрочных прогнозов погоды «Казгидромета» поделилось прогнозом погоды на понедельник 10 февраля 2025 года.
В Астане — переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 1−6 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 6−8 мороза.
В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
Акмолинская область. На севере, юге, востоке области небольшой снег, поземка, днем гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, юге области 20, днем 3−8, на юго-западе области 11 мороза.
Кокшетау. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Алматинская область. В горных районах небольшой снег. На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на севере, в горных районах области 14−19 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 — 11 мороза.
Конаев. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16 мороза, днем 1−3 мороза.
Жетысуйская область. Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 9 мороза, в центре, горных районах области сильный мороз 22−27 градусов, днем 3−8 мороза, на юге области 2 тепла, на востоке, в горных районах области 13 мороза.
Талдыкорган. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз 23−25 градусов, днем 5−7 мороза.
Туркестанская область. Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, на западе, севере, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере области 9 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 1 мороза.
Шымкент. Переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.
Туркестан. Переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 5−7 тепла.
Западно-Казахстанская область. Без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 3 мороза-2 тепла.
Уральск. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 1−3 мороза.
Атырауская область. Без осадков. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 0−5 мороза.
Атырау. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 1−3 мороза.
Мангистауская область. На севере, в центре области небольшой снег, гололед. Ветер северный, северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на северо-востоке области 12, днем 0−5 мороза.
Актау. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 0−2 мороза.
Актюбинская область. Без осадков. В Мугалжарском районе низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, в Мугалжарском районе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 2−7 мороза.
Актобе. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 2−4 мороза.
Костанайская область. Без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, юге области 18, днем 1−6, на юге области 9 мороза.
Костанай. Переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
Северо-Казахстанская область. Ночью на востоке области небольшой снег, поземка. На западе, юге области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юго-западе области 15, днем 1−6, на юго-западе области 9 мороза.
Петропавловск. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
Павлодарская область. На севере, востоке области небольшой снег, низовая метель, днем гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 7, днем 4−9 мороза.
Павлодар. Переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза.
Карагандинская область. Ночью и утром на севере, востоке области небольшой снег, поземок. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 22, днем 4−9, на западе области 12 мороза.
Караганда. Переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 6−8 мороза.
Улытауская область. На востоке области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на юге, в центре области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Жезказган. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
Восточно-Казахстанская область. Ночью на севере, востоке, юге области снег, низовая метель, днем на севере области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере, востоке области 27−32 мороза, днем 7−12, на севере, востоке области 17 мороза.
Усть-Каменогорск. Переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 7−9 мороза.
Абайская область. На севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью и утром на юго-западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке, юге области 20−25 мороза, днем 4−9, на востоке, юге области 13 мороза.
Семей. Переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.
Кызылординская область. Без осадков. В центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, в центре, на востоке, севере области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 6 тепла.
Кызылорда. Переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 0−2 тепла.
Жамбылская область. Без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
Тараз. Переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.