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Глава Администрации президента Крутой сказал о формировании резервных фондов для быстрого решения проблем белорусов

Крутой сказал о появлении резервных фондов по быстрому решению проблем белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал в эфире телеканала СТВ о формировании резервных фондов для быстрого решения проблем белорусов.

Данное новшество возникло по итогам личных приемов белорусов чиновниками на местах, когда люди поднимают локальные вопросы, на которые в заранее распланированном бюджете нет ресурса.

— Пока пройдут изменения в областной бюджет, проходит острота вопроса. И у людей складывается впечатление, что власть их не слышит и не хочет решать проблему, абсолютно небольшую по деньгам, — объяснил Крутой.

Потому, по словам главы Администрации президента, запланировано формировать резервные фонды.

— Конечно, это не какие-то колоссальные ресурсы, но уже, скажем так, практическим путем, изучив и проанализировав просьбы прошлых лет, суммы по каждому району уже вырисовываются, — отметил Дмитрий Крутой.

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