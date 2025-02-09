Минчане чаще всего роняют в лифтовую шахту деньги, мобильные телефоны, ключи и документы

Там же указали, что вернуть можно любой предмет, упавший в лифтовую шахту. Но действовать самостоятельно не надо — необходимо обращаться в обслуживающую организацию через кнопку с колокольчиком в кабине или позвонить в диспетчерскую (номер указан внутри лифта). По вызову в согласованное время приедет электромеханик и поможет отыскать потерю.