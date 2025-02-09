Минчане чаще всего роняют в лифтовую шахту деньги, мобильные телефоны, ключи и документы

Минское городское жилищное хозяйство рассказало, какие вещи минчане чаще всего роняют в шахты лифтов. Оказывается, это деньги, мобильные телефоны, ключи и документы. Словом, все малогабаритные предметы, которые помещаются в зазор между кабиной и плитой пола.
Там же указали, что вернуть можно любой предмет, упавший в лифтовую шахту. Но действовать самостоятельно не надо — необходимо обращаться в обслуживающую организацию через кнопку с колокольчиком в кабине или позвонить в диспетчерскую (номер указан внутри лифта). По вызову в согласованное время приедет электромеханик и поможет отыскать потерю.
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