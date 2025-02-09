Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчане чаще всего роняют в лифтовую шахту деньги, мобильные телефоны, ключи и документы

Минчане чаще всего роняют в лифтовую шахту деньги, телефоны, ключи и документы.

Источник: Комсомольская правда

Минское городское жилищное хозяйство рассказало, какие вещи минчане чаще всего роняют в шахты лифтов. Оказывается, это деньги, мобильные телефоны, ключи и документы. Словом, все малогабаритные предметы, которые помещаются в зазор между кабиной и плитой пола.

Там же указали, что вернуть можно любой предмет, упавший в лифтовую шахту. Но действовать самостоятельно не надо — необходимо обращаться в обслуживающую организацию через кнопку с колокольчиком в кабине или позвонить в диспетчерскую (номер указан внутри лифта). По вызову в согласованное время приедет электромеханик и поможет отыскать потерю.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о формировании резервных фондов для быстрого решения проблем белорусов.

Тем временем коммунальщики решили судьбу квартиры с заложенным кирпичом окном в Минске.

Также рассказываем, что в Минске более 1800 мусоропроводов может быть законсервировано в 2025 году.

А министр образования Беларуси Андрей Иванец высказался об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека».