Дрозденко: танкер «Коала» пришвартовали в Усть-Луге, угрозы разлива топлива нет

По информации сервиса Marinetraffic, танкер, построенный в 2003 году, отправился из Сингапура 6 ноября 2024 года. До Усть-Луги он заходил в порт на Мальте, там «Коала» находилась 19 января. В порт Усть-Луга судно прибыло 6 февраля около 03:25.