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В Ростове неизвестные проникли в заброшенный памятник архитектуры

В центре Ростова неизвестные проникли в водолечебницу Рындзюна.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова в субботу, 8 февраля, неизвестные проникли в водолечебницу Рындзюна, которая является заброшенным памятником архитектуры. Происшествие случилось на улице Серафимовича.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области, в полицию поступало сообщение о нарушении общественного порядка. На место незамедлительно выехали правоохранители.

— В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ведомстве.