В Уфе пропала 15-летняя Елизавета Максимова

В Уфе волонтеры поискового отряда «Барс» сообщили о начале поисков пропавшей 15-летней Елизаветы Максимовой. По предоставленным данным, девушка вышла из дома еще 30 января, а после о ней ничего не было известно.
В день исчезновения на ней была черная одежда. Отмечается, что ее рост около 170 см, голубые глаза, среднее телосложение и темно-русые волосы.
Если вы что-то знаете о пропавшей, сообщите, пожалуйста информацию по телефону 8 937 102 112.
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