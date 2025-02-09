Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны он служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище им. Б. В. Щукина﻿, которое он окончил в 1953 году.