Умер народный артист СССР Олег Стриженов

«Да, это так», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста.
Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии «Золотой Орел» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны он служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое он окончил в 1953 году.
Артист сыграл в таких картинах, как «Белые ночи» (1959), «Северная повесть» (1960) «Пиковая дама» (1960), «Три сестры» (1964) и «Его звали Роберт» (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал «Отель “Пять звезд” в 2004 году.