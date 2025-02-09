Ростовскую область накроет магнитная буря G1

В начале следующей недели в Ростовсской области ожидается магнитная буря G1. Об этом дончан предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Уже в понедельник, 10 февраля, начнутся магнитные возмущения. Пика они достигнут к трем часам ночи. А с шести утра буря пойдет на спад. Ближе к 9:00 магнитосфера успокоится.
Небольшие бури ожидаются и во вторник, 11 февраля. Они начнутся в полночь и продлятся до шести утра.
Ранее дончан уже предупреждали о магнитной буре. С 10 по 13 февраля солнечная активность будет равна пятому уровню. Метеозависимые люди в этот период могут испытывать сильную головную боль.