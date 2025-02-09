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Ростовскую область накроет магнитная буря G1

10 февраля в Ростовской области начнутся магнитные возмущения.

Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели в Ростовсской области ожидается магнитная буря G1. Об этом дончан предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уже в понедельник, 10 февраля, начнутся магнитные возмущения. Пика они достигнут к трем часам ночи. А с шести утра буря пойдет на спад. Ближе к 9:00 магнитосфера успокоится.

Небольшие бури ожидаются и во вторник, 11 февраля. Они начнутся в полночь и продлятся до шести утра.

Ранее дончан уже предупреждали о магнитной буре. С 10 по 13 февраля солнечная активность будет равна пятому уровню. Метеозависимые люди в этот период могут испытывать сильную головную боль.