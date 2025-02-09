В Ростове в результате атаки БПЛА пострадал наркодиспансер

Из-за атаки БПЛА в Ростове в субботу, 8 февраля, пострадал наркодиспансер на улице Вильнюсской. В нем осколками беспилотника выбило 16 окон, стеклянную дверь и побило стены. Об этом говорится на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.
Также в диспансере в уязвимом положении оказались туалет, кухня и столовая. В качестве временной меры, чтобы закрыть окна, было решено закупить фанеру и доски. А после замеров окон в стационар привезут новую дверь и окна.
Напомним, что от ночной атаки БПЛА в субботу также пострадали 14 многоквартирных жилых домов. Были повреждены сотни окон. А 68 человек из одной многоэтажки эвакуировали.