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В Ростове в результате атаки БПЛА пострадал наркодиспансер

В наркодиспансере в Ростове осколками беспилотника выбило 16 окон.

Источник: Комсомольская правда

Из-за атаки БПЛА в Ростове в субботу, 8 февраля, пострадал наркодиспансер на улице Вильнюсской. В нем осколками беспилотника выбило 16 окон, стеклянную дверь и побило стены. Об этом говорится на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

Также в диспансере в уязвимом положении оказались туалет, кухня и столовая. В качестве временной меры, чтобы закрыть окна, было решено закупить фанеру и доски. А после замеров окон в стационар привезут новую дверь и окна.

Напомним, что от ночной атаки БПЛА в субботу также пострадали 14 многоквартирных жилых домов. Были повреждены сотни окон. А 68 человек из одной многоэтажки эвакуировали.