Погибшего бойца СВО из Ростовской области наградили орденом Мужества

После окончания школы Антон Яковлев работал каменщиком. А потом пошел в армию, где служил в воинской части механиком-водителем. Он был ветераном боевых действий в Северо-Кавказском регионе. А потом демобилизовался. И стал работать каменщиком в донской столице.