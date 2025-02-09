Погибшего бойца СВО из Ростовской области наградили орденом Мужества

Погибшего бойца СВО Антона Яковлева из Ростовской области представили к ордену Мужества. Об этом сообщили в администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения Кашарского района.
После окончания школы Антон Яковлев работал каменщиком. А потом пошел в армию, где служил в воинской части механиком-водителем. Он был ветераном боевых действий в Северо-Кавказском регионе. А потом демобилизовался. И стал работать каменщиком в донской столице.
В октябре 2022 года он ушел добровольцем на СВО, воевал на Донецком направлении. Но второго сентября прошлого года дончанин героически погиб, защищая товарища.
Указом президента Антон Яковлев был награжден посмертно «Орденом мужества».