Пушкину пора: «Красный шелк» и «Пророк» вошли в топ ожиданий зрителей

Российские кинозрители больше всего ждут выхода фильмов «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк» и «Кракен». Об этом говорят данные исследования компании Wanta Group, которое она провела по заказу «Известий». В топ-10 ожидаемых отечественных премьер также попали «Пальма 2», продолжение «Волшебника Изумрудного города» и «Капитан Крюк». Среди иностранных релизов россияне больше всего хотят увидеть турецкую мелодраму «Оставь это ветру», а также «Аватар 3», «Шрек 5» и приключенческую картину «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон. При этом о многих предстоящих крупных релизах отечественный зритель практически ничего не знает, констатируется в исследовании.
«Пророк» и «Красный шелк» в лидерах ожиданий.
Топ зрительских ожиданий в России возглавляют фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк» и «Кракен», говорится в исследовании компании Wanta Group, которое она провела по заказу «Известий». Всероссийский опрос проходил среди посетителей кинотеатров в городах-миллионниках с 24 по 27 января и с 31 января по 3 февраля. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов.
Музыкальный байопик об Александре Сергеевиче Пушкине, который выйдет в кинотеатрах 14 февраля, возглавил рейтинг. Индекс ожидания этой картины составляет 32,1 балла. О том, каким получился «Пророк» с Юрой Борисовым в роли поэта, «Известия» писали совсем недавно.
Справка «Известий».
Индекс ожидания рассчитывается как сравнение доли респондентов, которые намерены посмотреть конкретный фильм, и всех респондентов, которые посещали кинотеатры в период с февраля 2021 года.
Максимально возможное значение индекса — 100 баллов (то есть фильм ждут все активные посетители кинотеатров), а минимально возможное — 0 баллов.
Этот показатель позволяет оценить ожидаемую популярность фильма и, как следствие, его шансы на успех в прокате.
Второе место у российско-китайской картины «Красный шелк». Главные роли исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и китайская актриса Чжэн Ханьи. Фильм выйдет в российский прокат уже на этой неделе — 20 февраля.
Ожидания подогревает широкая промокампания картины. «Красный шелк» — мультижанровая картина, создатели сделали на это акцент в промоматериалах, выпустив три трейлера в разных направлениях: детектив, экшен и приключения с нотками романтики.
— Такой подход позволяет по-новому работать с ожиданиями аудитории и в каждом ролике представлять другую сторону фильма, в котором сочетаются такие разные, но дополняющие друг друга жанры, — рассказал «Известиям» креативный продюсер фильма Никита Быркин. — Мы делаем ставку на то, что каждый найдет что-то свое: поклонники Агаты Кристи в придачу к расследованию тайны получат тонну экшена, а любители приключений и романтики увидят масштабную историю в необычных детективных условиях. Конечно, мы уважаем ожидания зрителя, но нам необходимо сыграть с ним на опережение, чтобы удивить. По этой причине многие сцены мы решили не показывать в рекламе вплоть до премьеры.
Замыкает тройку лидеров фантастический боевик «Кракен» Николая Лебедева. В рейтинге ожиданий отечественных релизов также «Война и музыка», «Капитан Крюк», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Мы рожаем», «Манюня. День рождения Ба», «Северный полюс» и «Пальма 2» (их индекс ожидания колеблется от 3,2 до 0,9 балла).
— Высокий рейтинг часто показывают франшизы, когда люди уже знают, что это качественный контент, и ждут следующую часть, понимая, что получат хорошие впечатления. Так, по рейтингу видно, что ждут продолжение «Волшебника Изумрудного города», несмотря на дату премьеры через два года, — объяснила «Известиям» гендиректор Wanta Group Мария Щербаль.
По ее словам, нынешняя ситуация в прокате нетипична, поскольку есть явный лидер. Эксперт считает, что нетривиальности моменту добавляет и то, что главный актер Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Это тоже дополнительно подогревает ожидания.
Какие премьеры не интересуют зрителей.
При этом, согласно результату исследования, российский зритель, который регулярно ходит в кино, практически ничего не знает о других грядущих больших кинопремьерах. Например, в рейтинг не попали фильмы «Буратино», «Кончится лето» — победитель фестиваля «Маяк» с тем же Юрой Борисовым, байопик «Роднина», «Горыныч», «Мажор в Дубае», «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина и другие.
По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, на информированность зрителей влияет в том числе стабильный график выхода фильмов.
— В более стабильное время мы вместе с нашими дистрибьюторами на год вперед понимали, когда выходит российское кино, иностранное, голливудское. В 2019—2020 годах почти у всех кинотеатров, у дистрибуционных компаний, были бюджеты, позволяющие смотреть на год вперед. В 2022 году горизонт планирования снизился до двух недель, максимум месяца. Сейчас этот горизонт планирования немножко вырастает. О том, когда выйдет «Пророк», мы знали уже год назад, — сказал глава АВК.
В рейтинге самых ожидаемых иностранных фильмов первое место занимает турецкая мелодрама «Оставь это ветру» со звездой сериалов Ханде Эрчел. Также в рейтинге «Шрек 5» и «Аватар 3», выход которых запланирован на 2026 и 2025 годы.
По словам кинокритика Сергея Сычева, рейтинг ожиданий говорит о том, что современный зритель плохо информирован о предстоящих больших релизах. Либо знает о них, но не ждет, потому что промоматериалы ему не нравятся.
— Мы же говорим о зрителях, которые ходят в кино, то есть смотрят трейлеры перед сеансами, видят рекламу в кинотеатрах и наверняка следят в интернете за новинками. Но по результатам исследования видно, что, во-первых, никто не ждет топовые голливудские релизы — «Капитан Америка», «Белоснежка», «Миссия: невыполнима»; во-вторых — никто не ждет важные российские релизы мейнстрима и авторского кино — «Кончится лето», «Папа умер в субботу»; в-третьих — в пролете авторское зарубежное кино, даже самое раскрученное, — «Гранд тур», «Всё, что нам кажется светом», «О, Канада», «Шоугерл», «Тайна в ее глазах», «Конец света», — считает эксперт.
По его словам, даже коммерческие релизы, которые выходят через месяц-два, публику интересуют слабо: «Роднина», «Особо опасный пассажир», «Мужчина и женщина», «Денискины рассказы», «Ходжа Насреддин», «Притворись моим мужем». Это значит, что зрителя не готовят задолго, не дают ему возможности следить за релизами, ловить каждую подробность. Хотя те, кто это делает, обязательно бывают вознаграждены, это хорошо видно по сборам и резонансу от фильмов, полагает Сергей Сычев.
Глава АВК Алексей Воронков напомнил, что накануне стало известно о выходе в России боевика «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом из франшизы о Джоне Уике. Он подчеркнул, что еще месяц назад никто не предполагал, что удастся договориться о российском прокате этого фильма.
— Раньше невозможно было представить, чтобы иностранный фильм заходил в Россию за полтора месяца. Здесь надо памятник ставить дистрибьюторам, которые успевают договориться на легальный прокат, потом быстро — за месяц — получить прокатное удостоверение, перевести фильм на русский язык и выдать зрителям, — говорит эксперт.
Люди не должны терять привычку к походам в кино, нужен маховик, который постоянно работает и раз-два в месяц выдает знаковые проекты, добавил глава ассоциации.