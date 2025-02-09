Пушкину пора: «Красный шелк» и «Пророк» вошли в топ ожиданий зрителей

— Такой подход позволяет по-новому работать с ожиданиями аудитории и в каждом ролике представлять другую сторону фильма, в котором сочетаются такие разные, но дополняющие друг друга жанры, — рассказал «Известиям» креативный продюсер фильма Никита Быркин. — Мы делаем ставку на то, что каждый найдет что-то свое: поклонники Агаты Кристи в придачу к расследованию тайны получат тонну экшена, а любители приключений и романтики увидят масштабную историю в необычных детективных условиях. Конечно, мы уважаем ожидания зрителя, но нам необходимо сыграть с ним на опережение, чтобы удивить. По этой причине многие сцены мы решили не показывать в рекламе вплоть до премьеры.