В центре Ростова снизили отопление в домах из-за коммунальной аварии

В Ростове в воскресенье, 9 февраля, произошла коммунальная авария на теплотрассе. Неудобства коснулись переулка Соборного в Ленинском районе. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.
Из-за коммунальной аварии пришлось снизить отопление в многоквартирных домах по переулку Соборному от Варфоломеева до Пушкинской.
Как сообщили позже в департаменте, в 19:00 все работы были завершены.
Напомним, жителей Новочеркасска предупредили об отключении воды. Уровень воды на водозаборе в станице Старочеркасской снизился до критического минимума.