Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова снизили отопление в домах из-за коммунальной аварии

В Ростове произошла авария на теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье, 9 февраля, произошла коммунальная авария на теплотрассе. Неудобства коснулись переулка Соборного в Ленинском районе. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Из-за коммунальной аварии пришлось снизить отопление в многоквартирных домах по переулку Соборному от Варфоломеева до Пушкинской.

Как сообщили позже в департаменте, в 19:00 все работы были завершены.

Напомним, жителей Новочеркасска предупредили об отключении воды. Уровень воды на водозаборе в станице Старочеркасской снизился до критического минимума.