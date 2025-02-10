Строительство спорткомплекса с бассейнами завершается в Северном Измайлово

Спорткомплекс расположен по адресу: ул. 13-я Парковая, д. 35а, в настоящее время на объекте проводится благоустройство территории. Пятиэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс прямоугольной формы спроектирован с учетом всех современных требований, стандартов и адаптирован для маломобильных групп населения. Для посетителей центра предусмотрены надземная и подземная парковки общей вместимостью более 70 машиномест.