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Строительство спорткомплекса с бассейнами завершается в Северном Измайлово

Завершаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом в Северном Измайлово, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: Freepik

«Общая площадь объекта составляет 9,7 тыс. кв. м. В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, тренерскую, кабинет врача, сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.

Спорткомплекс расположен по адресу: ул. 13-я Парковая, д. 35а, в настоящее время на объекте проводится благоустройство территории. Пятиэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс прямоугольной формы спроектирован с учетом всех современных требований, стандартов и адаптирован для маломобильных групп населения. Для посетителей центра предусмотрены надземная и подземная парковки общей вместимостью более 70 машиномест.

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