Хаски-парк горел под Минском

— Сейчас наверное могу сказать вам как нам больно было сегодня, хоть мы очень старались что бы вы даже не заметили, что мы сегодня не спали ночью и пытались спасти тех кто уцелел! — описывают свои эмоции владельцы хаски-парка. — Одна мысль в три часа ночи, ТОЛЬКО НЕ ВОЛЬЕРЫ, ТОЛЬКО НЕ ОНИ….. они не могут сами выбраться…..