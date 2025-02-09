Хаски-парк горел под Минском

Пожар случился в хаски-парке в Колодищах под Минском, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на соцсети самого парка. Там появилось видео пожара.
В посте, сопровождающем ролик, сказано, что в огне погибло несколько котов. Про них, отмечают владельцы парка, «никто не знал, они просто жили у нас». Как можно понять из поста и комментариев, другие животные целы, но сгорела конюшня.
— Сейчас наверное могу сказать вам как нам больно было сегодня, хоть мы очень старались что бы вы даже не заметили, что мы сегодня не спали ночью и пытались спасти тех кто уцелел! — описывают свои эмоции владельцы хаски-парка. — Одна мысль в три часа ночи, ТОЛЬКО НЕ ВОЛЬЕРЫ, ТОЛЬКО НЕ ОНИ….. они не могут сами выбраться…..
Подписчики страницы выражают поддержку хозяевам парка и питомника хаски, предлагают варианты помощи. Те приглашают в хаски-парк, а также в конюшню «Зимняя завея»: «Приезжайте кататься, деньги пойдут на восстановление».
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