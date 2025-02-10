Что можно и нельзя делать в Ефремов день 10 февраля на день Домового

Православная церковь 10 февраля вспоминает святого Ефрема Сирина. В народе принято отмечать Ефремов день. Однако существуют название день Домового, или сверчковый заступник.
Что нельзя делать 10 февраля.
Не рекомендуется ругаться, провоцировать конфликты. Кроме того, не стоит забывать в указанную дату про Домового. Если запрета ослушаться, то он начнет всячески вредить, например, бить посуду.
Что можно делать 10 февраля.
По традиции, 10 февраля задабривали Домового. Как правило, ему ставили миску с кашей. А еще в названную дату старались заботиться о кошках.
Согласно приметам, на снегопад в скором времени указывает отсутствие ветра. В том случае, если небо темно-синего цвета, то ждали потепления. Сильный ветер 10 февраля обещал дождливое и холодное лето.
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