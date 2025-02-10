Календарь на 10 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В XVI в город Тотьма в Вологодской губернии пришел преподобный Феодосий, прозванный, по месту своих подвигов, Тотемским. Жители относились к нему с благоговением. Когда Феодосий решил построить монастырь, они обратились за разрешением к царю Ивану Грозному. В 1554-м году преподобный получил грамоту на построение храма, а игумен Спасо-Прилуцкого монастыря благословил его иконой Богоматери на успешное устройство новой обители.