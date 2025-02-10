Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Календарь на 10 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 февраля свой праздник отмечают российские дипломаты. Также в этот день принято угощать домовых, отдавать дань уважения зернобобовым и вспоминать главного русского поэта. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 10 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

10 февраля свой праздник отмечают российские дипломаты. Также в этот день принято угощать домовых, отдавать дань уважения зернобобовым и вспоминать главного русского поэта. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 10 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 февраля.

* ~День дипломатического работника~

День дипломатического работника — профессиональный праздник, посвященный тем, кто представляет интересы России на международной арене. Он был учрежден указом президента от 31 октября 2002 года.

Дата выбрана не случайно: 10 февраля 1549 года впервые документально упоминается Посольский приказ — первая в российской истории государственная структура, ведавшая иностранными делами. Посольский приказ стал прообразом современного министерства иностранных дел, а его сотрудники — первыми отечественными дипломатами. Они занимались ведением переговоров, заключением договоров, приемом иностранных послов и защитой интересов России за рубежом.

Однако дипломатическим контактам на Руси стали уделять внимание значительно раньше. Начиная с IX века Древнерусское государство участвовало в международных отношениях в Европе. В Константинополе, куда было отправлено русское посольство, наша страна впервые была представлена при дворе как самостоятельное государство.

* ~Всемирный день зернобобовых~

Этот праздник отмечается 10 февраля по решению ООН. Он относительно молод: установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи в декабре 2018 года. Инициатором учреждения праздника выступило правительство Республики Буркина-Фасо в Западной Африке.

Цель праздника — подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина как источника продовольствия. На сегодняшний день в мире насчитывается более 18 тыс. видов зернобобовых растений, которые выращиваются уже более 8 тыс. лет. Эти культуры — важный источник пищи и белка.

* ~День рождения утюга~

Первое документальное упоминание об утюге датируется в России 10 февраля 1636 года. Эту запись нашли в царской книге регистрации расходов.

Родоначальник современных многофункциональных утюгов был монолитным и весил 10 кг. Позже, в XVIII веке, получили распространение духовые утюги: приборы с полостью, куда помещали раскаленные угли. В XIX веке утюги эволюционировали в газовые: при помощи металлической трубки их присоединяли к газовому баллону. Однако эта конструкция оказалась неидеальной: участились утечки газа и пожары.

В начале XX века появился спиртовой утюг — он оказался дорог и не получил широкого распространения, так как был труднодоступным для простых граждан. Наконец, в конце 1940-х годов в Советский Союз добрался электрический утюг.

* ~День памяти А. С. Пушкина~

10 февраля 1837 года, в 37 лет, поэт Александр Пушкин умер от ранения, которое получил во время дуэли с Жоржем Дантесом. Сегодня в эту дату принято чтить память поэта.

В 2025 году специальную программу подготовил Государственный музей А. С. Пушкина в Москве. В выставочных залах пройдет пресс-показ экспозиции «Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века». В это же время можно будет присоединиться к экскурсии в фондохранилище музея, которое открывается по особым датам. Гостям представят уникальные экспонаты пушкинского времени.

В 14:45 начнется минута молчания: именно в это время перестало биться сердце поэта. После этого в усадебном дворе гостей ждут на литературно-музыкальную композицию. По традиции 10 февраля Государственный музей А. С. Пушкина можно посетить бесплатно.

* ~Международный день криббеджа~

Праздник посвящен одной из старейших в мире карточных игр — криббеджу, изобретение которого приписывают родившемуся 10 февраля 1609 года английскому поэту Джону Саклингу.

В Криббедже игроки группируют карты в комбинации, чтобы набрать очки. Изначально Национальный день криббеджа учредили в США в 2017 году, а затем инициативу поддержала Британская ассоциация криббеджа. Так праздник стал международным.

Церковные праздники 10 февраля.

* ~День памяти преподобного Ефрема Сирина~

Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале IV века в Месопотамии в христианской семье бедных земледельцев. Родители воспитали сына в благочестии. В детстве мальчик отличался вспыльчивым, характером, часто ссорился с другими, но потом получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения.

Юноша покаялся и удалился в окрестные горы, став отшельником. В 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Он стал подвижником, учил язычников покаянию, вере и благочестию. Ефрем посвятил себя служению ближним, побуждал богатых оказывать помощь неимущим. На приношения верующих он построил богадельню для нищих и больных.

* ~Праздник иконы Богородицы «Тотемская-Суморинская»~

В XVI в город Тотьма в Вологодской губернии пришел преподобный Феодосий, прозванный, по месту своих подвигов, Тотемским. Жители относились к нему с благоговением. Когда Феодосий решил построить монастырь, они обратились за разрешением к царю Ивану Грозному. В 1554-м году преподобный получил грамоту на построение храма, а игумен Спасо-Прилуцкого монастыря благословил его иконой Богоматери на успешное устройство новой обители.

После смерти преподобного чудотворная икона находилась в киоте перед ракой святого в Вознесенском храме обители. В 1919 году Спасо-Суморинскую обитель закрыли, икона пропала. Но 10 мая 2002 года в Тотьму вернулся святой образ: в храме Рождества Христова была освящена воссозданная Тотемская икона. Иконописцы воссоздали ее по переснятому изображению на портере иконы преподобного Феодосия.

* ~Католическая церковь чтит память Святой девы Схоластики~

Христианская подвижница, святая, основательница первого женского монастыря Западной Европы была родной сестрой основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского. В юности она разделяла аскетические идеалы брата и приняла решение посвятить жизнь Богу. Схоластика создала женскую общину, которая стала первым регулярным женским монастырем в Европе. Ее почитают как основательницу члены женских бенедиктинских монашеских сообществ.

Народные праздники и приметы 10 февраля.

* Ефрем — сверчковый заступник.

В этот день церковь почитает христианского богослова Ефрема Сирина. На Руси у Ефрема было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

По народным традициям 10 февраля нельзя было убивать насекомых, которые жили в избе. Зато следовало начисто подмести пол веником из полыни, чтобы защитить жилище от недобрых сил и людей.

Главной народной традицией этого дня был именины домового. Задабривать его полагалось кашей, которую оставляли на ночь на кухне.

* Приметы.

На Ефрема было принято присматриваться к погоде и делать прогнозы на лето. Ветреный день предвещал дожди и сырость.

Какие исторические события произошли 10 февраля.

* 1258 — монгольские войска после осады взяли Багдад. После вторжения город полностью разграбили и сожгли, книги выбросили в реку.

* 1810 — Александр I отказался выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.
* 1846 — Первая англо-сикхская война: британцы атаковали главный сикхский плацдарм в Собраоне.
* 1881 — В Париже, в Национальном театре комической оперы прошла премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».
* 1907 — на благотворительном представлении в Мариинском театре состоялась премьера балета Михаила Фокина, поставленного на фортепианные произведения Фредерика Шопена, «Шопениана».
* 1937 — создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
* 1939 — Гражданская война в Испании: войска генерала Франко захватили Каталонию.
* 1945 — Войска 3-го Белорусского фронта с боем овладели городом Прейсиш Айлау — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов.
* 1996 — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. По итогам матча победил Каспаров.
* 2009 — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Дни рождения и юбилеи 10 февраля.

* 10 февраля 1748 года родился Григорий Шелихов, российский мореплаватель, первый покоритель Аляски.

* 10 февраля 1808 года родился Георг Вебер, немецкий историк и филолог.
* 10 февраля 1890 года родился Борис Пастернак, русский советский писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии.
* 10 февраля 1938 года родился Георгий Вайнер, советский и российский писатель, мастер детективного жанра, сценарист, журналист.

Кто отмечает дни рождения.

* 63 года исполняется Розе Сябитовой, российской телеведущей, свахе, владелице агентства знакомств.

* 64 года исполняется Сергею Пенкину, советскому и российскому певцу с диапазоном голоса в четыре октавы, композитору.