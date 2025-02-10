Календарь на 10 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 февраля свой праздник отмечают российские дипломаты. Также в этот день принято угощать домовых, отдавать дань уважения зернобобовым и вспоминать главного русского поэта. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 10 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 10 февраля.
* ~День дипломатического работника~
День дипломатического работника — профессиональный праздник, посвященный тем, кто представляет интересы России на международной арене. Он был учрежден указом президента от 31 октября 2002 года.
Дата выбрана не случайно: 10 февраля 1549 года впервые документально упоминается Посольский приказ — первая в российской истории государственная структура, ведавшая иностранными делами. Посольский приказ стал прообразом современного министерства иностранных дел, а его сотрудники — первыми отечественными дипломатами. Они занимались ведением переговоров, заключением договоров, приемом иностранных послов и защитой интересов России за рубежом.
Однако дипломатическим контактам на Руси стали уделять внимание значительно раньше. Начиная с IX века Древнерусское государство участвовало в международных отношениях в Европе. В Константинополе, куда было отправлено русское посольство, наша страна впервые была представлена при дворе как самостоятельное государство.
* ~Всемирный день зернобобовых~
Этот праздник отмечается 10 февраля по решению ООН. Он относительно молод: установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи в декабре 2018 года. Инициатором учреждения праздника выступило правительство Республики Буркина-Фасо в Западной Африке.
Цель праздника — подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина как источника продовольствия. На сегодняшний день в мире насчитывается более 18 тыс. видов зернобобовых растений, которые выращиваются уже более 8 тыс. лет. Эти культуры — важный источник пищи и белка.
* ~День рождения утюга~
Первое документальное упоминание об утюге датируется в России 10 февраля 1636 года. Эту запись нашли в царской книге регистрации расходов.
Родоначальник современных многофункциональных утюгов был монолитным и весил 10 кг. Позже, в XVIII веке, получили распространение духовые утюги: приборы с полостью, куда помещали раскаленные угли. В XIX веке утюги эволюционировали в газовые: при помощи металлической трубки их присоединяли к газовому баллону. Однако эта конструкция оказалась неидеальной: участились утечки газа и пожары.
В начале XX века появился спиртовой утюг — он оказался дорог и не получил широкого распространения, так как был труднодоступным для простых граждан. Наконец, в конце 1940-х годов в Советский Союз добрался электрический утюг.
* ~День памяти А. С. Пушкина~
10 февраля 1837 года, в 37 лет, поэт Александр Пушкин умер от ранения, которое получил во время дуэли с Жоржем Дантесом. Сегодня в эту дату принято чтить память поэта.
В 2025 году специальную программу подготовил Государственный музей А. С. Пушкина в Москве. В выставочных залах пройдет пресс-показ экспозиции «Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века». В это же время можно будет присоединиться к экскурсии в фондохранилище музея, которое открывается по особым датам. Гостям представят уникальные экспонаты пушкинского времени.
В 14:45 начнется минута молчания: именно в это время перестало биться сердце поэта. После этого в усадебном дворе гостей ждут на литературно-музыкальную композицию. По традиции 10 февраля Государственный музей А. С. Пушкина можно посетить бесплатно.
* ~Международный день криббеджа~
Праздник посвящен одной из старейших в мире карточных игр — криббеджу, изобретение которого приписывают родившемуся 10 февраля 1609 года английскому поэту Джону Саклингу.
В Криббедже игроки группируют карты в комбинации, чтобы набрать очки. Изначально Национальный день криббеджа учредили в США в 2017 году, а затем инициативу поддержала Британская ассоциация криббеджа. Так праздник стал международным.
Церковные праздники 10 февраля.
* ~День памяти преподобного Ефрема Сирина~
Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале IV века в Месопотамии в христианской семье бедных земледельцев. Родители воспитали сына в благочестии. В детстве мальчик отличался вспыльчивым, характером, часто ссорился с другими, но потом получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения.
Юноша покаялся и удалился в окрестные горы, став отшельником. В 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Он стал подвижником, учил язычников покаянию, вере и благочестию. Ефрем посвятил себя служению ближним, побуждал богатых оказывать помощь неимущим. На приношения верующих он построил богадельню для нищих и больных.
* ~Праздник иконы Богородицы «Тотемская-Суморинская»~
В XVI в город Тотьма в Вологодской губернии пришел преподобный Феодосий, прозванный, по месту своих подвигов, Тотемским. Жители относились к нему с благоговением. Когда Феодосий решил построить монастырь, они обратились за разрешением к царю Ивану Грозному. В 1554-м году преподобный получил грамоту на построение храма, а игумен Спасо-Прилуцкого монастыря благословил его иконой Богоматери на успешное устройство новой обители.
После смерти преподобного чудотворная икона находилась в киоте перед ракой святого в Вознесенском храме обители. В 1919 году Спасо-Суморинскую обитель закрыли, икона пропала. Но 10 мая 2002 года в Тотьму вернулся святой образ: в храме Рождества Христова была освящена воссозданная Тотемская икона. Иконописцы воссоздали ее по переснятому изображению на портере иконы преподобного Феодосия.
* ~Католическая церковь чтит память Святой девы Схоластики~
Христианская подвижница, святая, основательница первого женского монастыря Западной Европы была родной сестрой основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского. В юности она разделяла аскетические идеалы брата и приняла решение посвятить жизнь Богу. Схоластика создала женскую общину, которая стала первым регулярным женским монастырем в Европе. Ее почитают как основательницу члены женских бенедиктинских монашеских сообществ.
Народные праздники и приметы 10 февраля.
* Ефрем — сверчковый заступник.
В этот день церковь почитает христианского богослова Ефрема Сирина. На Руси у Ефрема было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник.
По народным традициям 10 февраля нельзя было убивать насекомых, которые жили в избе. Зато следовало начисто подмести пол веником из полыни, чтобы защитить жилище от недобрых сил и людей.
Главной народной традицией этого дня был именины домового. Задабривать его полагалось кашей, которую оставляли на ночь на кухне.
* Приметы.
На Ефрема было принято присматриваться к погоде и делать прогнозы на лето. Ветреный день предвещал дожди и сырость.
Какие исторические события произошли 10 февраля.
* 1258 — монгольские войска после осады взяли Багдад. После вторжения город полностью разграбили и сожгли, книги выбросили в реку.
Дни рождения и юбилеи 10 февраля.
* 10 февраля 1748 года родился Григорий Шелихов, российский мореплаватель, первый покоритель Аляски.
Кто отмечает дни рождения.
* 63 года исполняется Розе Сябитовой, российской телеведущей, свахе, владелице агентства знакомств.