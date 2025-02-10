The Conversation: в Британию вернулись змеи, исчезнувшие 300 тыс. лет назад

Эскулапова змея, или эскулапов полоз, — это неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она была названа в честь древнеримского бога медицины Эскулапа. Пресмыкающиеся обитают в южной, центральной и восточной частях Европы, а также в Малой Азии и на Кавказе.