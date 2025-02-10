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The Conversation: в Британию вернулись змеи, исчезнувшие 300 тыс. лет назад

Было установлено, что эскулаповы полозы хорошо себя чувствуют в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной.

Ученые выяснили, что на территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), которые исчезли с британских островов примерно 300 тысяч лет назад в период ледникового периода, пишет портал The Conversation.

По данным исследователей из Борнмутского и Бангорского университетов, эскулаповы полозы обитают в более теплых регионах, однако в связи с климатическими изменениями местные популяции змей начали сокращаться.

При этом, как отмечается в публикации, завезенные в Великобританию особи благополучно прижились в дикой природе, адаптировавшись к условиям среды.

В частности, было установлено, что змеи хорошо себя чувствуют в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.

Эскулапова змея, или эскулапов полоз, — это неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она была названа в честь древнеримского бога медицины Эскулапа. Пресмыкающиеся обитают в южной, центральной и восточной частях Европы, а также в Малой Азии и на Кавказе.