Золотой процент. Куда вкладывать сбережения перед заседанием Центробанка

Он обратил внимание на ОФЗ с высокой доходностью 18%+, которую можно получать в течение нескольких лет. Также выиграли те инвесторы, которые приобрели золото в 2024 году как инвестицию. За год этот драгметалл вырос в цене с 2060 до 2700, то есть на треть. Однако в том, удастся ли заработать столько же в 2025 году, нет никакой уверенности (нет даже гарантий, что золото не потеряет в цене).