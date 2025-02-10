Сойдём с ума от жары: синоптики рассказали, какой будет погода этим летом

Михаил Воробьёв призвал также не волноваться из-за успевших набухнуть в январе почек на деревьях. Он объяснил: пока почки не распустились, они находятся под защитой кроющей чешуи, которая не даёт им замёрзнуть. Более того, на развитие почек влияет не только температура, но и длина светового дня. Растения «ориентируются» на момент, когда длина светового дня приближается к 13−14 часам — обычно это приходится на конец апреля — начало мая.