Более 3,5 млн поездок по картам «Тройка» совершили пассажиры в автобусах Мострансавто с начала года

«Жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 3,5 млн поездок по транспортным картам “Тройка” (тариф “Кошелек”) с начала этого года, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.