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Более 3,5 млн поездок по картам «Тройка» совершили пассажиры в автобусах Мострансавто с начала года

С начала 2025 года пассажиры совершили более 3,5 млн поездок по картам «Тройка» в автобусах АО «Мострансавто», сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: Агентство «Москва»

«Жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 3,5 млн поездок по транспортным картам “Тройка” (тариф “Кошелек”) с начала этого года, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в будние дни в среднем по картам «Тройка» (тариф «Кошелек») пассажиры совершают более 125 тыс. поездок, в выходные — больше 77 тыс.

Как напомнили в пресс-службе, в настоящее время Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят больше 1,6 млн пассажиров.