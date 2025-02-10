МХАТ им. Горького назвал смерть Стриженова невосполнимой потерей

В театре отметили, что Стриженов был не только выдающимся мастером экрана, но и талантливым артистом театра, которому приходилось выступать на сцене МХАТ. Сообщается, что он исполнял роли Треплеав в «Чайке» и Барона Тузенбаха в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Незнамова в «Без вины виноватых» и Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского.