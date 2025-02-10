МХАТ им. Горького назвал смерть Стриженова невосполнимой потерей

Уход Олега Александровича Стриженова — невосполнимая потеря для культуры России и потрясение для миллионов людей, знавших и любивших его творчество. Об этом 9 февраля сообщил МХАТ им. Горького в своем Telegram-канале.
«Его талант и глубокое проникновение в образ навсегда останутся в памяти коллег и зрителей. Он был настоящим художником сцены и экрана, вдохновляющим и преданным искусству», — говорится в заявлении.
В театре отметили, что Стриженов был не только выдающимся мастером экрана, но и талантливым артистом театра, которому приходилось выступать на сцене МХАТ. Сообщается, что он исполнял роли Треплеав в «Чайке» и Барона Тузенбаха в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Незнамова в «Без вины виноватых» и Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского.
Коллектив МХАТ выразил соболезнования родным и близким артиста.
О смерти Стриженова ранее в этот день «Известиям» рассказала его жена Лионелла. До этого в СМИ публиковалась информация о госпитализации актера.