Учёные в панике. Чем грозит Европе тающий «ледник Судного дня»

Одни считают, что нужно все силы бросить на защиту ледника и развитие зелёной энергетики. Например, закрыть ледник специальными белыми одеялами. Вторые верят, что спасение человечества — в особых геоинженерных сооружениях, которые следует возвести на дне шельфа. Барьер, поставленный на фундамент на морском дне, не пустит к леднику тёплые океанические воды. Таяние замедлится. Профессор Арктического центра в Университете Лапландии Джон Мур считает, что на строительство уйдёт от 15 до 30 лет, поэтому начинать надо прямо сейчас. Третьи указывают на тот факт, что подобное строительство может быть неэффективным. Четвёртые доказывают, что таяние «ледника Судного дня» может быть вызвано не только тёплым океаническим течением, но и геотермальными причинами. Проще говоря, ледник Туэйтса тает, потому что «подогревается» снизу теплом Земли. И тогда геоинженерные сооружения бесполезны.