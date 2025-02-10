Машков: смерть Стриженова стала невосполнимой утратой для искусства

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков рассказал, что смерть народного артиста СССР Олега Стриженова является невосполнимой утратой для всего искусства. Он подчеркнул, что талант актёра ещё будет вдохновлять новые поколения артистов.
«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех», — сказал Машков.
Он подчеркнул, что образы, созданные Стриженовым на театральной сцене и телеэкране, стали настоящими легендами.
«Его творчество, неподражаемый голос и невероятное обаяние, запечатлённые на киноплёнке, вошли в золотой фонд отечественной культуры и останутся с нами навечно. Его яркий и многогранный талант будет вдохновлять следующие поколения актёров», — цитирует слова Машкова Telegram-канал Союза театральных деятелей России.
Машков выразил соболезнования близким и коллегам Олега Стриженова.
«Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — написал он.
Напомним, народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни. Предварительной причиной смерти названы последствия ишемического инсульта.