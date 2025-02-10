Машков: смерть Стриженова стала невосполнимой утратой для искусства

«Его творчество, неподражаемый голос и невероятное обаяние, запечатлённые на киноплёнке, вошли в золотой фонд отечественной культуры и останутся с нами навечно. Его яркий и многогранный талант будет вдохновлять следующие поколения актёров», — цитирует слова Машкова Telegram-канал Союза театральных деятелей России.