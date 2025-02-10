Белый дом: Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа. Он отметил, что в процессе работы администрации Соединённых Штатов происходит «множество различных взаимодействий, которые осуществляются по разным каналам».