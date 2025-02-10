Белый дом: Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп не стал раскрывать детали своих контактов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, информирует пресс-пул Белого дома.
«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — сообщили журналисты, сопровождающие Трампа.
Ранее американская газета New York Post сообщила, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Указывалось, что лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа. Он отметил, что в процессе работы администрации Соединённых Штатов происходит «множество различных взаимодействий, которые осуществляются по разным каналам».