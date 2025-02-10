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Военкор Котенок обрисовал ситуацию на богатырском направлении в ДНР

В районе Богатыря, Разлива, Константинополя российские войска атакуют с юга.

Военкор Юрий Котенок рассказал о военной обстановке на богатырском направлении в ДНР.

Как он отметил в Telegram-канале, в Андреевке штурмовые подразделения ВС РФ атакуют в западной части и выбивают противника из опорников на высотах у северной окраины.

Кроме того, по его данным, ВСУ выбиты из домов у р. Орлова в южной части.

«Восточнее Зеленовки наши подразделения атакуют по посадке в северном направлении, продвигаясь к трассе Н-15, что грозит противнику в кармане восточнее Улаклы окружением», — также отметил Котенок.

В районе Богатыря, Разлива, Константинополя российские войска атакуют с юга.

«В Зеленовке и рядом штурмовикам ВС РФ удалось взять несколько позиций ВСУ», — подытожил Котенок.

Ранее глава ДНР енис Пушилин сообщил, что российские подразделения в Часовом Яре добились тактических успехов, там активно ведутся городские бои.