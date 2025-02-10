Военкор Котенок обрисовал ситуацию на богатырском направлении в ДНР

Военкор Юрий Котенок рассказал о военной обстановке на богатырском направлении в ДНР.
Как он отметил в Telegram-канале, в Андреевке штурмовые подразделения ВС РФ атакуют в западной части и выбивают противника из опорников на высотах у северной окраины.
Кроме того, по его данным, ВСУ выбиты из домов у р. Орлова в южной части.
«Восточнее Зеленовки наши подразделения атакуют по посадке в северном направлении, продвигаясь к трассе Н-15, что грозит противнику в кармане восточнее Улаклы окружением», — также отметил Котенок.
В районе Богатыря, Разлива, Константинополя российские войска атакуют с юга.
«В Зеленовке и рядом штурмовикам ВС РФ удалось взять несколько позиций ВСУ», — подытожил Котенок.
Ранее глава ДНР енис Пушилин сообщил, что российские подразделения в Часовом Яре добились тактических успехов, там активно ведутся городские бои.