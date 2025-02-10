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Трамп впервые пролетел над Американским заливом

Ранее Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп утвердил указ, объявляющий 9 февраля текущего года «первым в истории» Днём Американского залива.

Указ подписан на борту президентского самолёта. Трамп впервые пролетел над переименованным Мексиканским заливом.

В Сети появились соответствующие кадры.

Напомним, в январе Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Соответствующий документ был обнародован на сайте Белого дома.

Президент Соединённых Штатов утверждает, что Мексика была в восторге от переименования залива в «Залив Америки».