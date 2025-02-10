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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 февраля 2025

Небольшой снег и −13 градусов ожидается в Иркутске 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 10 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −11…-13 градусов, после захода солнца похолодает до −17…-19. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Погода в Иркутске 10 февраля 2025.

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −19…-24, при прояснении −29…-34, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

Днём в регионе термометр покажет −11…-16 градусов, местами −18…-23, в западных районах ночью при облачной погоде −12…-17, днем до −6, в северо-восточных районах ночью −31…-36, днем −25…-30. Вот что обещает погода в Иркутске 10 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что со дна реки Ангары в Иркутской области подняли судно, которое затонуло 30 лет назад.