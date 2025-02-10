Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 февраля 2025

Днём в регионе термометр покажет −11…-16 градусов, местами −18…-23, в западных районах ночью при облачной погоде −12…-17, днем до −6, в северо-восточных районах ночью −31…-36, днем −25…-30. Вот что обещает погода в Иркутске 10 февраля 2025.