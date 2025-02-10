Кроме того, президенту США Дональду Трампу стоит направить делегацию в Москву для участия в праздновании 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер, заявив, что этот шаг может способствовать улучшению отношений с Россией.