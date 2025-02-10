Синоптики обещают мокрый снег, дождь и до +2 в Омской области 10 февраля

По данным из открытых источников, самым теплым 10 февраля в Омске было в 2004 году. Температура воздуха в тот день составляла +1,9 градуса. Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 10 февраля было в 1969 году. Тогда термометр показал −38,3 градуса.