Синоптики обещают мокрый снег, дождь и до +2 в Омской области 10 февраля

Весенняя погода с мокрым снегом и дождем ждет жителей Омской области в понедельник. Воздух на территории региона прогреется до +2. О том, какая будет погода в Омске 10 февраля, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут местами. Ветер западный, северо-западный со скоростью 8−13 м/с.
По данным из открытых источников, самым теплым 10 февраля в Омске было в 2004 году. Температура воздуха в тот день составляла +1,9 градуса. Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 10 февраля было в 1969 году. Тогда термометр показал −38,3 градуса.
Погода в Омске завтра также порадует теплом. Столбик термометра будет чуть ниже нуля. Осадки в ближайшие дни сохранятся.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Гидрометцентр дал прогноз на февраль 2025 года в Омской области.