Гвардии рядовой Александр Токмачев из Тулуна погиб в зоне СВО

— Гвардии рядовой Токмачев проявил мужество и стойкость в бою, выполняя свой воинский долг с честью. Он сдержал данное слово и доказал, что готов бороться за мир и безопасность своей страны. Действовал как настоящий герой, его подвиги навсегда останутся в памяти тех, кто его знал и любил, — рассказывают в администрации.