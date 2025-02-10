В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект о перерасчете с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), передает РИА Новости.
Авторы законопроекта пояснили, что с 1 января 2015 года для работающих пенсионеров ежегодно проводится перерасчёт страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 августа размер страховой пенсии увеличивается максимум на три балла в год. При этом максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) при назначении страховой пенсии составляет десять баллов.
Законодатели выступили с инициативой о внесении изменений в закон «О страховых пенсиях». Суть изменений заключается в том, чтобы с 1 августа текущего года страховая пенсия по старости для работающих пенсионеров пересчитывалась с учётом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3).
В предложенном проекте подчёркивается, что размер страховых взносов, которые работодатели уплачивают за своих сотрудников, не зависит от того, являются ли эти сотрудники пенсионерами.
Как отметили его авторы, в соответствии с действующими стандартами, размер страховой пенсии и доля страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров с 1 августа прошлого года увеличились максимум на 399,15 рублей.
По мнению депутатов, принятие этих изменений поможет восстановить справедливость по отношению к работающим пенсионерам и улучшить их материальное положение.