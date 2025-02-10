В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Авторы законопроекта пояснили, что с 1 января 2015 года для работающих пенсионеров ежегодно проводится перерасчёт страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 августа размер страховой пенсии увеличивается максимум на три балла в год. При этом максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) при назначении страховой пенсии составляет десять баллов.