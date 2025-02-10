Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025

Также это значит, что жители некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025, можно посмотреть в таблице.