Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025

Отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, связано это с проведением ремонтных работ.
Отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025.
— Чтобы не допустить аварийной ситуации, проведет ремонт тепловой сети по улицам Дзержинского, 10 и Лыткина, 42, — уточнил оператор.
Также это значит, что жители некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025, можно посмотреть в таблице.
Работы начнутся с 09:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители некоторых домов Иркутска останутся без электроэнергии 10 февраля. Связано это с проведением неотложных работ на электросетях.