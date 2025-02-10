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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025

Отопление и горячую воду отключат в двух округах Иркутска 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, связано это с проведением ремонтных работ.

Отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025.

— Чтобы не допустить аварийной ситуации, проведет ремонт тепловой сети по улицам Дзержинского, 10 и Лыткина, 42, — уточнил оператор.

Также это значит, что жители некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 10 февраля 2025, можно посмотреть в таблице.

Работы начнутся с 09:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители некоторых домов Иркутска останутся без электроэнергии 10 февраля. Связано это с проведением неотложных работ на электросетях.