Киев направил в Суджанский район Курской области более 320 человек резервов, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на источник в силовых структурах.
По его утверждению, командование Вооружённых сил Украины перебросило на территорию Российской Федерации тяжёлую технику, а также десантников и штурмовиков. Они переброшены в Курскую область из Сум и Чернигова.
«Командование ВСУ продолжило наращивать группировку в Суджанском районе, перебросив подразделения на тяжёлой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков из Сум — свыше 320 человек», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» перехватили разговор украинских военных.
Выяснилось, что солдаты Вооружённых сил Украины вынуждены находиться на позициях в течение нескольких месяцев. Они готовы «прострелить себе руку», чтобы покинуть Курскую область.