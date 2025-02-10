Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ перебросили к Судже свыше 320 солдат из Сум и Чернигова

По данным агентства, речь идёт о штурмовиках и десантниках.
Источник: Аргументы и факты

Киев направил в Суджанский район Курской области более 320 человек резервов, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на источник в силовых структурах.

По его утверждению, командование Вооружённых сил Украины перебросило на территорию Российской Федерации тяжёлую технику, а также десантников и штурмовиков. Они переброшены в Курскую область из Сум и Чернигова.

«Командование ВСУ продолжило наращивать группировку в Суджанском районе, перебросив подразделения на тяжёлой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков из Сум — свыше 320 человек», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» перехватили разговор украинских военных.

Выяснилось, что солдаты Вооружённых сил Украины вынуждены находиться на позициях в течение нескольких месяцев. Они готовы «прострелить себе руку», чтобы покинуть Курскую область.