Дороги в центре Иркутска убирали в усиленном режиме в выходные дни

В центральной части города в выходные дни уборка дорог проходила в усиленном режиме. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в том числе специалисты приводили в порядок пешеходные и подземные переходы, тротуары, остановки.
— Все понимают, что качественную уборку в исторической части среди рабочей недели выполнить сложно. На дорогах плотных поток автотранспорта, значительное количество припаркованных машин. Важно сконцентрировать усилия, за выходные очистить и вывезти снег с основных магистралей, привести в надлежащее состояние тротуары, выполнить противогололедную обработку, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Так с 8 на 9 февраля 2025 рабочие вывезли почти 810 тонн снега. Улицы будут убирать в течение всей недели — работы проводятся круглосуточно во всех частях города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду отключат в двух округах Иркутска 10 февраля.